Una sorta di sistema a licenze come quell'Eurolega del basket. Una domenica sera così concitata non la vivevamo da tempo. L'idea-Superlega piombata nei nostri smartphone e PC, che ha retrocesso Napoli-Inter da "partita di alto profilo" ad "amichevole di lusso", non è stata solamente "una cosa di calcio", ma un autentico terremoto che ha smosso tutto lo sport mondiale. Quella che si profila all'orizzonte è un'idea di competizione che andrebbe muovere una quantità di denaro difficile anche da pensare, e racchiuderebbe una cerchia ristretta di top club europei.

Top5 campionati Europei: le qualificate alla prossima Champions in caso di Superlega 2021/22

PAESE SQUADRE Italia Atalanta, Napoli, Lazio, Roma Germania Bayern Monaco, Lipsia, Wolfsburg, Eintracht Spagna Siviglia, Villarreal, Betis, Real Sociedad Inghilterra Leicester, West Ham, Everton, Leeds Francia Lille, PSG, Monaco

Facciamo ordine

La domanda è una sola: se la competizione dovesse partire nel 2021/22, che ne sarà di Champions League, Europa League e Conference League? Proviamo a capirlo insieme mettendo nero su bianco qualche ipotesi in base ai regolamenti vigenti.

Ad esempio, partiamo dalla Serie A. Ad oggi, 19 aprile, con Juve, Milan e Inter in Superlega, le qualificate alla Champions League sarebbero Atalanta, Napoli, Lazio, Roma. In Europa League andrebbe il Sassuolo (più la vincitrice della Coppa Italia), mentre in Conference League l'Hellas Verona. Però, considerando che la vincitrice della Coppa Italia sarà una fra Atalanta e Juventus, l'Hellas potrebbe scalare in Europa League per promuovere la Sampdoria in Conference.

Stesso discorso per la Premier League. Leicester, West Ham, Everton, Leeds in Champions League, Aston Villa e Wolves in Europa League e il Crystal Palace (tredicesimo) in Conference League. La coppa nazionale sarà giocata tra Man City e Tottenham, entrambe ammesse alla Superlega, per cui i Wolves passerebbero automaticamente in Europa League. Liga Spagnola? Siviglia, Villarreal, Betis, Real Sociedad in Champions League, Granada e Celta Vigo in Europa League (il Barcellona ha vinto la Coppa di lega) e Levante in Conference League.

Top5 campionati Europei: le qualificate alla prossima Europa League in caso di Superlega 2021/22

PAESE SQUADRE Italia Sassuolo, Hellas Verona Germania Borussia Dortmund* Spagna Granada, Celta Vigo Inghilterra Aston Villa, Wolverhampton Francia Lione*

*In attesa di conoscere la vincitrice della Coppa nazionale ancora in corso

Le situazioni di Francia e Germania

Per Francia e Germania, invece, il discorso è leggermente diverso. PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund non hanno aderito alla proposta, per cui, sempre stando ad oggi, per i transalpini andrebbero Lille, PSG, Monaco in Champions League con il Lione in Europa League e il Lens in Conference League (la Coppa di Lega è ancora in corso). Per la Germania, invece, Bayern Monaco, Lipsia, Wolfsburg, Eintracht volerebbero in Champions con Dortmund in Europa League e Bayer Leverkusen in Conference League. Anche in questo caso, come per la Francia, la DFB Pokal è ancora da assegnare e la situazione potrebbe cambiare.

Top5 campionati Europei: le qualificate alla prima Conference League in caso di Superlega 2021/22

PAESE SQUADRA Italia Sampdoria Germania Bayer Leverkusen Spagna Levante Inghilterra Crystal Palace Francia Lens

