Superlega traballa pericolosamente. La rivoluzionaria competizione europea Latraballa pericolosamente. La rivoluzionaria competizione europea fondata domenica 18 aprile da dodici dei più prestigiosi club del mondo potrebbe perdere dei muri portanti a meno di 48 ore dalla sua genesi. Ecco, in ordine cronologico, quello che sta succedendo in questo incredibile martedì 20 aprile 2021:

21:30 - Smentite le dimissioni di Andrea Agnelli

Dalle 21:15 sta circolando prepotentemente, soprattutto sui media britannici, la voce delle dimissioni di Andrea Agnelli dalla Juventus. Al momento però nulla è stato comunicato dal club in maniera ufficiale, ma anzi a quanto apprendiamo da fonti molto vicine tutto è smentito con un “falso”.

21:15 - Ed Woodward si dimette dal Manchester United

Il vice-presidente del Manchester United, Ed Woodward, designato ad essere il vice-presidente della futura Superlega, lascerà il club inglese al termine del 2021. Le dimissioni di Woodward giungono nelle ore in cui si rincorrono le voci di una possibile imminente uscita dello United al controverso piano per la creazione di un nuovo torneo.

20:45 - In serata riunione dei club della Superlega

In serata è prevista una riunione telematica a distanza tra i 12 club fondatori della Super League per capire il futuro e la via di uscita! Incredibile: in meno di 48 ore dall’annuncio è naufragato tutto.

20:30 - Clamoroso! Lasciano anche United e Barcellona!

La Super League sta crollando: dall'Inghilterra scrivono che anche il Manchester United uscirà a breve. In Spagna stesso discorso per il Barcellona: la presenza in Super Lega sarà decisa da una votazione ufficiale dell’assemblea dei soci. Di fatto mettendo in discussione quanto già inizialmente deciso...

20:15 - Pronto a lasciare anche il City

Anche il Manchester City, oltre al Chelsea, è pronto a lasciare la Superlega. Lo riportano svariati organi di stampa britannici.

20:05 - BBC: "Il Chelsea pronto ad abbandonare il progetto"

La serata campale della Superlega si apre con la bomba lanciata dalla BBC: Il Chelsea pronto a lasciare! Il club londinese sta preparando la documentazione necessaria per ritirare la sua adesione alla costituzione della controversa competizione.

