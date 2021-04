Superlega traballa pericolosamente. La rivoluzionaria competizione europea Chelsea, che starebbe preparando i documenti per lasciare il progetto dopo la forte contestazione dei tifosi dei Blues fuori da Stamford Bridge (con l'ex portiere e oggi dirigente Petr Cech a cercare di mediare con la folla inferocita). Latraballa pericolosamente. La rivoluzionaria competizione europea fondata domenica 18 aprile da dodici dei più prestigiosi club del mondo potrebbe perdere dei muri portanti a meno di 48 ore dalla sua genesi. La notizia arriva dall'Inghilterra - in particolare da Dan Roan della BBC - e coinvolge in primis il, che starebbe preparando i documenti per lasciare il progetto dopo la forte contestazione dei tifosi dei Blues fuori da Stamford Bridge (con l'ex portiere e oggi dirigente Petr Cech a cercare di mediare con la folla inferocita).

Superlega, Guardiola: “Non è sport dove non serve sforzo per vincere”

Ma il club londinese potrebbe essere seguito in breve da altri dei club fondatori. Il Manchester City, ad esempio, che avrebbe già inviato una lettera alle altre società per annunciare la sua uscita. Ma anche in Spagna la situazione è convulsa. Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha comunicato che la sua società prenderà parte al progetto solo se verrà approvato all'assemblea dei soci. E anche l'Atletico Madrid avrebbe optato per un clamoroso dietrofront. Il rischio, per chiunque decidesse per il no, è di dover pagar ingenti penali.

Serie A Mihajlovic: "Una questione di soldi. Vadano a farsi il loro campionato" 2 ORE FA

Superlega, la guida: tutto quello che c'è da sapere in 90''

Serie A Pirlo: "Superlega? Il calcio evolve. Ci fidiamo di Agnelli" 3 ORE FA