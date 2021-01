Calcio

Il "solito" Pepe: il Porto vince, ma lui sfiora la rissa con il compagno

SUPERLIGA - Al termine di Farense-Porto, N'Diaye e Pepe sono venuti a contatto per qualche parola di troppo del senegalese che ha poi chiesto scusa: "Per me è come un fratello maggiore e da lui ho imparato molto".

