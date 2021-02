Calcio

Juventus, anche il Porto avanza a forza di pareggi: 0-0 nel big match con lo Sporting, highlights

CHAMPIONS LEAGUE - Il Porto non va oltre lo 0-0 contro lo Sporting Lisbona nel big match del massimo campionato portoghese e resta a 10 lunghezze dai biancoverdi al secondo posto in classifica. Un risultato non troppo incoraggiante in vista del match degli ottavi di ritorno di Champions League dove la Juventus dovrà rimontare il 2-1 dell'andata al Do Dragao.

