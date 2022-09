Mario Balotelli barcollante fuori da un bar? Il video ha fatto il giro del mondo e dopo le illazioni sulla sua mancata presenza agli allenamenti per questa ragione, il suo club, il Sion, prende posizione. Il club svizzero si è detto stupito del risalto dato alla notizia e ha voluto confermare che il giocatore soffre di bronchite e che sarà seguito dallo staff medico. Ecco perché non giocherà la prossima partita, non per punizione.

L'FC Sion ha appreso con stupore diversi articoli che trasmettevano un video del nostro giocatore Mario Balotelli a Losanna e voci che indicavano che non avrebbe dato più notizie al suo club. Dopo la grande vittoria contro il leader del San Gallo la scorsa settimana, gran parte della squadra si è recata nella capitale vodese per celebrare questo successo. In questa settimana Mario Balotelli ha avuto un esordio di bronchite ed è stato seguito direttamente dal servizio medico del club che gli ha prescritto degli antibiotici. Non avendo potuto allenarsi in settimana, Mario Balotelli non si recherà domani a Rapperswil per il secondo round della Coppa Svizzera. Nel weekend farà invece allenamento individuale con il nostro preparatore atletico. L'FC Sion si rammarica che questo video abbia assunto proporzioni inutili e sproporzionate che danneggiano l'immagine del nostro attaccante. Il club vallesano ne approfitta qui per ricordare di essere molto contento dell'attuale prestazione della squadra dall'arrivo di Mario Balotelli in Vallese"

