Calcio

Ternana promossa in Serie B. Cristiano Lucarelli, capolavoro tra passione e record

SERIE C - I rossoverdi tornano in Serie B dopo 3 anni: un traguardo frutto di una straordinaria cavalcata e che porta la firma dell'ex bomber livornese, alla sua prima promozione in carriera da allenatore dopo anni di delusioni.

00:01:15, 41 minuti fa