Nel deserto di Wembley, l'Arsenal - già primatista nel palmarès - si aggiudica la sua 14a FA Cup della storia. Lo fa battendo il Chelsea 2-1 (esattamente come 3 anni fa nel confronto Wenger-Conte). Primo trofeo per il giovane tecnico 38enne Mikel Arteta e qualificazione alla prossima Europa League dopo l'8° posto in Premier. Apre le marcature Pulisic al 6', poi la ribalta Aubameyang: al 28' su rigore e al 67' in contropiede. Un'espulsione (di Kovacic), tanti infortuni (ad Azpilicueta, Pulisic, David Luiz e Pedro) e recupero-infinito, protrattosi per 13' dopo il 90'. Alla fine, però, ad alzare la al cielo la 139a Coppa della Regina (736 le squadre alla partenza dello scorso 10 agosto 2019), sono le maglie rosso-bianche.

Pierre-Emerick Aubameyang inscrit un doublé pour Arsenal face à Chelsea Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ARSENAL-CEHELSEA 2-1

Arsenal (3-4-3): Emiliano Martinez; Holding, David Luiz (88' Papastathopoulos), Tierney (90'+13 Kolasinac); Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pépé, Aubameyang, Lacazette (82' Nketiah). All.: Arteta.

Chelsea (4-3-3): Caballero; Azpilicueta (35' Christensen), Zouma, Rüdiger (78' Hudson-Odoi); James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount (78' Barkley), Pulisic (49' Pedro), Giroud (78' Abraham). All.: Lampard.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 6' Pulisic (C), 28' rig. e 67' Aubameyang (A).

Assist: Giroud (C, 0-1). Pépé (A, 2-1)

Note - Recupero: 5+13. Espulso: 73' Kovacic per doppia ammonizione. Ammoniti: Azpilicueta, Ceballos, Rüdiger, Barkley.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

4' - PIATTONE ANGOLATO DI MOUNT DAL LIMITE! Emiliano Marinez si respinge e manda in corner: grandissima risposta del Chelsea!

6' - GOL DEL CHELSEA CON PULISIC! Azione corale dei Blues: lo statunitense apre con una palla per Mount, abile a mette in mezzo il pallone dalla sinistra; quindi, colpo di tacco di Giroud a beneficio dello stesso Pulisic, che controlla il pallone prima di infilare Emiliano Martinez da due passi: 0-1!

25' - GOL ANNULLATO ALL'ARSENAL CON PEPE! Sinistro fantastico, dal limite, sotto il sette. Ma è tutto inutile: fuorigioco di rientro di Maitland-Niles in fase di appoggio!

28' - GOL DELL'ARSENAL CON AUBAMEYANG SU RIGORE! Penalty accordato dopo che Azpilicueta frana sul franco-gabonese in area di rigore: lo stesso ex Borussia Dortmund spiazza Caballero e fa 1-1!

Azpilicueta v Aubameyang Credit Foto Getty Images

35' - CAPITAN AZPILICUETA SI STIRA AI FLESSORI E DEVE USCIRE! Al suo posto, nel Chelsea, dentro Christensen.

César Azpilicueta (Chelsea) Credit Foto Getty Images

41' - SINISTRO A GIRO DI PEPE CHE VALE COME CROSS! Maitland-Niles, sul secondo palo, non riesce ad approfittare dell'uscita "a farfalle" di Caballero...

46' - PROGRESSIONE DI PULISIC! Diagonale col piatto destro di poco a lato: appena prima di calciare, però, anche lo statunitense patisce uno stiramento muscolare ed è costretto a uscire.

67' - GOL DELL'ARSENAL CON AUBAMEYANG! Rimonta completata da parte dei Gunners: contropiede bruciante di Bellerin, appoggio di Pépé per il franco-gabonese, che prima lascia sul posto Zouma e poi beffa Caballero con una conclusione morbidissima e 2-1!

Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) trifft zum 2:1 gegen den FC Chelsea Credit Foto Getty Images

Il migliore

Aubameyang. Prestazione strepitosa, forse l'ultima con la maglia dell'Arsenal, viste le sirene di mercato che lo spingono verso il Barcellona. Conquista il rigore - trasformandolo in maniera glaciale - il rigore dell'1-1 e realizza il gol-vittoria finalizzando con un tocco morbido un veloce contropiede targato Bellerin-Pépé. Standing ovation per lui.

Aubameyang en el momento en el que se le cae la copa Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Kovacic. Doppio giallo ingenuo, arrivato dopo due interventi fallosi su Xhaka a centrocampo. Lascia la squadra in inferiorità numerica nel momento del bisogno.

Le pagelle

Il momento social

