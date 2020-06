Un gol di Ceballos a tempo scaduto regala all'Arsenal il 2-1 sul campo dello Sheffield United. I Gunners volano così a Wembley insieme al Man United. Leicester-Chelsea e Newcastle-Man.City gli altri due quarti di finale ancora da giocare.

Sheffield United-Arsenal 1-2

L’Arsenal vince soffrendo 1-2 a Bramall Lane contro lo Sheffield United e accede alla semifinale di FA Cup. Vittoria pesante per i Gunners, alle prese con la solita stagione complicata e aggrappati a questa competizione ormai come vero obiettivo stagionale anche per assicurarsi un posto in Europa, al momento in Premier tutt’altro che scontato.

L’Arsenal passa in avvio gara con un rigore di Pepé, ma a 3 minuti dalla fine subisce il pareggio dei Blades con McGoldrick. Ci pensa però l’ex madrileno Ceballos a infilare il gol decisivo nel recupero, regalano all’Arsenal il biglietto per Wembley insieme al Manchester United. Per lo Sheffield United invece continua la ripresa difficoltosa, con la magia che aveva fin qui contraddistinto la stagione evidentemente venuta meno: un pareggio e 3 sconfitte (tra Premier e FA Cup)

Seguono aggiornamenti nel corso della giornata con Leicester-Chelsea e Newcastle-Manchester City, ovvero gli ultimi due quarti di finale.

