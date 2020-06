Ross Barkley of Chelsea celebrates after scoring his sides first goal during the FA Cup Fifth Quarter Final match between Leicester City and Chelsea FC at The King Power Stadium on June 28, 2020 in Leicester, England.

Un gol di Ceballos a tempo scaduto regala all'Arsenal il 2-1 sul campo dello Sheffield United. I Gunners volano così a Wembley insieme al Man United. Fa festa anche il Chelsea che grazie a un gol di Barkley passa a Leicester per 1-0. L'ultima semifinalista uscirà da Newcastle-Manchester City.

Sheffield United-Arsenal 1-2

L’Arsenal vince soffrendo 1-2 a Bramall Lane contro lo Sheffield United e accede alla semifinale di FA Cup. Vittoria pesante per i Gunners, alle prese con la solita stagione complicata e aggrappati a questa competizione ormai come vero obiettivo stagionale anche per assicurarsi un posto in Europa, al momento in Premier tutt’altro che scontato.

L’Arsenal passa in avvio gara con un rigore di Pepé, ma a 3 minuti dalla fine subisce il pareggio dei Blades con McGoldrick. Ci pensa però l’ex madrileno Ceballos a infilare il gol decisivo nel recupero, regalano all’Arsenal il biglietto per Wembley insieme al Manchester United. Per lo Sheffield United invece continua la ripresa difficoltosa, con la magia che aveva fin qui contraddistinto la stagione evidentemente venuta meno: un pareggio e 3 sconfitte (tra Premier e FA Cup).

Leicester-Chelsea 0-1

La festa londinese è poi proseguita con il Chelsea. I Blues di Frank Lampard passano al King Power Stadium grazie al gol di Ross Barkley al 63'. Una vittoria importante per il Chelsea, con Lampard che si prende così anche lui il biglietto per Wembley, dimostrando come la sua squadra abbia ricominciato col piglio giusto. Discorso che non si può invece allargare al Chelsea di Rodgers, che dopo due pareggi in Premier League inacassa oggi una sconfitta che lo elimina dall'FA Cup. Per le Foxes comunque l'obiettivo resta la qualificazione in Champions, con un bottino ancora da difendere sulle inseguitrici.

