L'Everton fa suo ed elimina lo Sheffield Wednesday - squadra di seconda divisione - al 4° turno di FA Cup con un comodo 3-0 al Goodison Park. Calvert-Lewin ha aperto il tabellino nel primo tempo, con l'attaccante della Nazionale inglese che ha trovato il suo 15° gol stagionale (in tutte le competizioni). Archiviano la pratica nella ripresa i gol di Richarlison e Yerry Mina. La squadra di Ancelotti avanza quindi agli ottavi di finale, dove non ci saranno invece squadre come Liverpool (eliminato dallo United) e Arsenal (eliminato dal Southampton).