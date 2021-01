Finisce ai sedicesimi di finale la corsa dell'Arsenal in FA Cup. I Gunners, detentori del trofeo in virtù del successo ottenuto lo scorso anno battendo il Chelsea in finale, sono stati sconfitti 1-0 dal Southampton. A decidere il match disputato al St. Mary's Stadium è stata una sfortunata autorete di Gabriel, che al 24' ha deviato nella propria porta una conclusione di Walker-Peters dalla destra mettendo fuori causa Leno che sembrava sulla traiettoria. Poco convinta la reazione dell'Arsenal nella ripresa. L'occasione migliore capita sui piedi di Nketiah che al 67' si presenta a tu per tu con Forster: bravissimo il portiere del Southampton a salvarsi in corner con il piede sinistro. Agli ottavi di finale i Saints affronteranno il Wolverhampton.