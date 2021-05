Chelsea-Leicester, finalissima della 140esima edizione di FA Cup, disputatasi a Wembley, si è conclusa col punteggio di 1-0 in favore delle Foxes . Una partita combattuta fino all’ultimo, segnata da poche occasioni. Dopo un primo tempo contratto, il bolide dalla distanza di Tielemans squarcia il cielo di Wembley. Il 24enne olandese, gemma della stagione delle Foxes, trova il suo nono gol stagionale. Al 90’ una sfortunata carambola tra Soyuncu e Morgan si insacca alle spalle di Schmeichel, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco di Chilwell. Stop pesante per la squadra di Tuchel, frutto di un calo preoccupante nel corso del secondo tempo. Ad ogni modo i Blues non devono scomporsi in vista della finale di Champions , da giocare contro i nuovi campioni d'Inghilterra . Il Leicester alza la sua prima FA Cup 52 anni dopo l’ultima finale, e lo fa davanti a 21.000 tifosi sugli spalti di Wembley. Ritorno alla normalità, col botto.