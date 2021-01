Non fatevi ingannare dal risultato finale: Cheltenham Town 1, Manchester City 3. La squadra seconda in classifica e pluricampione di Guardiola è andata a un passo dall’essere eliminata da dei ragazzi di League Two, la quarta serie del calcio inglese dopo Premier League, Championship e League One. A nove più recupero dalla fine, infatti, ad andare al quinto turno contro lo Swansea era il Cheltenham, che grazie al gol in mischia nato da una delle tante rimesse lunghe alla ‘Rory Delap’ di Tozer aveva trovato il clamoroso vantaggio. Un vantaggio che aveva trovato grazie alla grande organizzazione difensiva ma anche a buone doti di palleggio su un campo davvero molto pesante. Questione di abitudine e, probabilmente, anche di qualche seconda linea di troppo per Guardiola. Un City troppo lento e sornione aveva infatti permesso al Cheltenham di sfiorare l’impresa. Come spesso accade però dal gol del pareggio, trovato con Foden, il castello è venuto giù come sabbia. Prima la rete all’81’, poi il gol di Jesus all’84’ e infine, a match ormai concluso, l’1-3 di Torres. Un punteggio bugiardo per una qualificazione del City che è stata assai più complicata di quanto non abbia detto il tabellino finale.