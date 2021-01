Ancelotti fa ovviamente turnover con il Rotherham, squadra di terza divisione, ma ritrova comunque Digne e James Rodriguez. Tempo 9 minuti e i toffees trovano il gol del vantaggio con il turco Tosun servito da Gordon. È l'inizio di una goleada? Neanche per sogno, perché il Rotherham in contropiede sfiora due volte il pareggio e al 56' arriva l'effettivo 1-1 con Olosunde. A questo punto Ancelotti inserisce Doucouré, Bernard, Mina e Sigurdsson, ma la squadra dello Yorkshire si difende con le unghie e con i denti, con un sigillatissimo 5-4-1. Tosun trova il 2-1 all'86', ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Si va ai supplementari: qui ci pensa Doucouré a togliere le castagne dal fuoco grazie all'assist di James Rodriguez, ma che fatica. In attesa delle partite del pomeriggio, avanti anche Millwall, Luton, Norwich, Nottingham Forest e Chorley.