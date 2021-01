Il Tottenham batte per 4-1 il Wycombe Wanderers ad Adams Park nella sfida del quarto turno di FA Cup 2020/21. Passaggio del turno per gli Spurs più difficile del previsto nonostante il risultato. La squadra di Mourinho va sotto contro una compagine di Championship ma riesce a riprenderla prima della fine del primo tempo. Ripresa complicata nonostante le tantissime occasioni e risolta soltanto a 4 minuti dalla fine. Ottima prova del Wycombe rammaricato per un sogno svanito a pochi minuti dal termine. Il Tottenham se la vedrà agli ottavi a Goodison Park con l’Everton di Carlo Ancelotti. Al 25′ il Wycombe passa in vantaggio con la rete di Onyedinma sfruttando un cross deviato in area. Bale pareggia nel recupero del primo tempo con una grande deviazione sul cross di Lucas Moura. Winks sbroglia la matassa degli Spurs con un grande tiro piazzato da fuori area all’86'. Ndombelé chiude la gara con una doppietta: all’88' sfruttando una bella azione di Son, al 93' su servizio di Hojbjerg.