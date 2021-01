Questa volta è stato spettacolo vero. Dopo lo 0-0 di settimana scorsa in Premier League, nell’incrocio al 4° turno di FA Cup Liverpool e Manchester United mettono su uno show davvero degno di nota. Ad avere la meglio i Red Devils padroni di casa, che nonostante l’iniziale svantaggio trovano il modo di ribaltare e poi vincere la partita. Decisiva è una punizione del solito Bruno Fernandes, al sedicesimo – 16! – gol stagionale. Inutile per i Reds la doppietta di Salah che prima aveva aperto i giochi e poi aveva pareggiato l’uno-due degli ‘homegrown’ Greenwood e Rashford. Solskjaer può così sorridere perché manda ufficialmente il Liverpool in crisi: la squadra di Klopp ha infatti raccolto una sola vittoria nelle ultime 7 uscite ufficiali (il 4-1 sull’Aston Villa nel 3° turno di FA Cup dello scorso 8 gennaio). E adesso, anche lontano in Premier, il Liverpool dovrà provare a trovare una complicata reazione. Per il ManU invece agli ottavi di finale di FA Cup ci sarà il West Ham.