Dopo la favola del Chorley, squadra di National League North - la sesta divisione inglese - che ha superato il Derby County di Wayne Rooney, anche il Crawley Town si prende il suo pomeriggio di gloria. La squadra di John Yems, in League Two (quarta divisione), fa fuori niente meno che il Leeds United di Marcelo Bielsa: nel primo tempo regna l'equilibrio, nella ripresa invece arriva il secco 3-0 dei padroni di casa con Tsaroulla, Nadesan e Tunnicliffe. Avanti senza problemi invece Chelsea e Manchester City che accedono al quarto tuno di FA Cup in attesa del Tottenham che affronterà il Marine (club di 8a serie).

Goleade per Chelsea e Manchester City

Passa agevolmente il turno il Chelsea di Lampard che, in FA Cup, prova a smaltire le recenti delusioni patite in Premier League (solo un successo nelle ultime sei gare di campionato). Contro il Morecambe, squadra di League Two, bastano i gol di Mason Mount e Timo Werner per archiviare la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa arriva anche la goleada con Hudson-Odoi e Havertz. Questa volta Ziyech gioca 68 minuti, continuando il suo percorso di riabilitazione dopo il lungo infortunio (questa era la sua seconda partita ufficiale dopo i 63 minuti contro il Manchester City). Avanti anche i citizens che superano il Birmingham City con un secco 3-0: a segno già nel primo tempo Bernardo Silva, con una doppietta, e Foden. Nella ripresa va in gol anche Mahrez, ma viene annullato per fuorigioco.

Gioia per Crawley Town e Cheltenham Town

Vanno avanti anche il Barnsley (2-0 al Tranmere) e il Bristol City (2-1 al Portsmouth), ma c'è da segnalare la qualificazione del Cheltenham Town, squadra di League Two, che avanza al turno successivo con la vittoria ai rigori sul Mansfield. C'è chi fa meglio, ovvero il Crawley Town che manda a casa il Leeds di Bielsa con un incredibile 3-0 grazie ai gol di Tsaroulla, Nadesan e Tunnicliffe. Crawley Town che al 91' fa addirittura scendere in campo Mark Wright, un presentatore televisivo britannico che lavora negli Stati Uniti. Per l'occasione ha vestito i panni di calciatore, anche se ha un passato nelle giovanili West Ham United, Arsenal e Tottenham.

