Non si ferma l'ondata di contagi in Inghilterra, alle prese con la terza ondata della pandemia di Covid-19 resa ancora più complicata e drammatica dalla cosiddetta variante inglese del virus. L'emergenza sanitaria si ripercuote naturalmente anche tra le squadre di Premier League. L'Aston Villa , in particolare, si trova a dover fare i conti con un vero e proprio focolaio: il club di Birmingham è stato costretto a chiudere il centro di allenamento e a mettere tutta la squadra in isolamento, compreso il tecnico Dean Smith.

Nonostante l'emergenza, tuttavia, i Villans hanno deciso di onorare l'impegno di FA CUP contro il Liverpool: la formazione di Birmingham, infatti, scenderà in campo questa sera (venerdì) contro il Liverpool in un match valido per il terzo turno della competizione schierando la squadra Under 23. In panchina, al posto di Smith, ci sarà il tecnico della squadra B Mark Delaney.