Dopo la vittoria del Chelsea sul Middlesbrough, ecco le altre tre semifinaliste di FA Cup. Nel primo pomeriggio roboante 4-0 del Crystal Palace ai danni dell'Everton di Lampard, poi sono arrivate le vittorie di Manchester City e Liverpool che si sono sbarazzate rispettivamente di Southampton e Nottingham Forest. Queste quattro continueranno quindi la loro avventura in FA Cup, con le semifinali in programma - a Wembley Stadium - il 16 e il 17 aprile. Robbie Fowler ha poi sorteggiato gli accoppiamenti: avremo subito Manchester City-Liverpool in semifinale e Chelsea-Crystal Palace.

Southampton-Manchester City 1-4 (12' Sterling; 45+2 aut. Laporte; 62' rig. De Bruyne, 75' Foden, 78' Mahrez)

Il City va subito in vantaggio con Sterling da due passi ma, in realtà, si fa fatica contro la squadra di Hasenhüttl. Dopo diversi tentativi, ecco che i Saints la pareggiano anche se con un'autorete: brutta palla persa, Steffen esce male, e Armstrong nel crossarla in mezzo trova la deviazione vincente di Laporte. Tutto da rifare per la squadra di Guardiola. Basta però un rigore di De Bruyne per far passare la paura, poi Foden e Mahrez blindano il risultato e trovano la qualificazione alle semifinali.

I giocatori del Manchester City esultano per il gol in FA Cup Credit Foto Getty Images

Nottingham Forest-Liverpool 0-1 (78' Diogo Jota)

Anche il Nottingham Forest ha provato a mettere paura al Liverpool in avvio, ma Keinan Davis non riesce a concretizzare davanti ad Alisson. Scampato pericolo, i Reds hanno cominciato a fare sul serio e prima della mezz'ora vanno vicinissimo al vantaggio con Firmino che però sbaglia il pallonetto davanti a Horvath. Poi ci ha provato anche Tsimikas, ma senza colpire il bersaglio. Nella ripresa la manovra della squadra di Klopp è un po' compassata, ma al 78' ecco il gol di Diogo Jota che non sbaglia sull'assist di Tsimikas. Gol, vittoria e qualificazione e tutte le squadre non di Premier League sono eliminate.

