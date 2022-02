Il Liverpool prosegue la sua corsa anche in FA Cup. Nonostante le tante assenze importanti legate ancora alla Coppa D’Africa – le due stelle, Salah e Mané, si affronteranno stasera l’una contro l’altra nella finale Egitto-Senegal – ha nei tanti sostituti affidabili una buona alternativa. E sono infatti Jota e Minamino a guidare i Reds al 3-1 sul Cardiff City, formazione di Championship, la seconda serie inglese. Il Liverpool ha comunque bisogno di quasi un’ora per sbloccare la partita, poi una volta aperte le danze con Jota, sono stati Minamino e il giovane Harvey Elliot a blindare la gara. A nulla è servito il gol di Colwill per il Cardiff nei minuti finali. Liverpool che centra così il 5° turno (gli ottavi di finale) dove troverà un match sulla carta ampiamente alla portata: il Norwich City, in difficoltà e quart’ultimo in Premier.

Crollo Leicester nel derby delle Midlands

Chi invece è saltato per mano di una formazione di categoria inferiore è il Leicester City. Decimo in Premier League, la squadra di Rodgers è stata brutalmente sorpresa in una delle rivalità sentite nelle Midlands dal Nottingham Forest. La storica formazione del calcio britannico, due volte campione d’Europa negli anni ’70 con il leggendario Brian Clough, rifila un clamoroso 4-1 al Leicester. Foxes che prendono una bambola pazzesca in 9 minuti tra il 23’ e il 32’, incassando addirittura 3 gol dai padroni di casa. Iheanacho prova ad accorciare prima dell’intervallo, ma nella ripresa il Forest fa il quarto con Spence. Nottingham Forest che piazza così il ‘giant killing’ di giornata, centrando per altro un 5° turno alla portata: il Forest infatti pesca una pari categoria, l’Huddersfield City, da affrontare di nuovo in casa il prossimo 2 marzo. Il sogno quarti di finale è alla portata.

Nella grafica del tweet qui sotto tutti gli accoppiamenti per il 5° turno (gli ottavi di finale)

