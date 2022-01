Il terzo turno di FA Cup è sempre il più interessante. Tantissime partite e soprattutto entrano le squadre principali, si inizia a fare sul serio. E’ un turno incline ovvero a una delle pratiche più diffuse dell’affascinare Coppa d’Inghilterra, il trofeo calcistico più antico al mondo. E’ qui, di solito, che si registrano i migliori Giant-Killing, ovvero la definizione data quando una squadra di lega inferiore ne elimina una di lega superiore.

Sono addirittura due le categorie di differenza tra il piccolo Cambridge United e il Newcastle, la squadra a oggi con la proprietà più ricca del mondo. I soldi al St.James’ Park non fanno la felicità. O meglio: non ancora. In crisi nera di risultati in Premier League, il Newcastle di Eddie Howe cade ed è eliminato in FA Cup per mano di una squadra di League One, ovvero la nostra corrispondente Serie C italiana. A firmare il colpaccio un gol di Joe Ironside al 56’. Il Newcastle dunque è fuori.

Cambridge United, FA Cup 2021/22: colpaccio della squadra di League One che elimina il Newcastle al St.James' Park Credit Foto Getty Images

Come fuori vittima di Giant-Killing, seppur minore, è il Burnley. La squadra di Sean Dyche cade anche lei in casa contro l’Huddersfield Town, con la squadra al momento sesta in Championship (la Serie B inglese) che passa per 2-1.

Costretto ai supplementari – novità introdotta da quest’anno e che cancella il mitico replay match a campi invertiti – è anche il sorprendente Brighton, a lungo sotto col WBA e capace di riprendere la partita sull’1-1 solo a 9 dalla fine. Le Seagulls la recuperano nell'extra-time grazie a un gol di Maupay e scampano il pericolo, passando alla fine per 2-1.

Eliminato invece il Watford di Claudio Ranieri che però aveva pescato male, ovvero la sua ex squadra, il Leicester. Le Foxes, in casa, passano per 4-1.

Più tardi anche il Chelsea: i Blues sfidano il Chesterfield FC, squadra che gioca in National League, la quinta serie del calcio inglese. In sostanza: dei dilettanti. Vediamo se la magia dell’FA Cup non arriverà fin lì.

