Vittoria con spavento per i londinesi, che avanzano ai quarti di finale dopo essere precipitati in svantaggio per ben due volte nel match. La batosta in Luton Town-Chelsea, match valido per il quinto turno di FA Cup, si è concluso col punteggio di 3-2 in favore degli uomini di Tuchel., che avanzano ai quarti di finale dopo essere precipitati in svantaggio per ben due volte nel match. La batosta in finale di Coppa di Lega contro il Liverpool e l’annuncio della vendita del club da parte del patron Roman Abramovich, di sicuro non hanno facilitato la partenza dei Blues.

Luton-Chelsea Credit Foto Getty Images

Ad

I blues entrano in campo demotivati, non replicano il gesto di solidarietà degli Hatters rivolto al popolo ucraino (inchinandosi comunque per il movimento Black Lives Matter), e prendono gol dopo appena tre minuti: l’anticipo di testa di Reece Burke su corner battuto da Berry folgora Kepa. I Blues impiegano una buona mezz’ora per destarsi dal torpore infrasettimanale: Saul regola i conti con un destro piazzato al 28’. Il portiere Isted, subentrato a Steer al 14’, si rende poi protagonista di tre miracoli su Saul, Kenedy e Lukaku. A ringraziarlo è il compagno di squadra Cornick, che al 40’ si invola in solitaria verso la porta londinese, trafiggendo Kepa a tu per tu.

Premier League Abramovich mette in vendita il Chelsea: "Proventi alle vittime di guerra" 3 ORE FA

Il secondo tempo però, è tutto di marca blues: il Luton esaurisce la spinta offensiva, continuando a difendere con i denti. Ma sotto la crescente pressione dei londinesi, la squadra di Jones affonda: al 69’ Werner controlla il tracciante di Loftus-Cheek e infilza Isted. Il tedesco dipinge il secondo assist di giornata dieci minuti dopo, innescando il tap-in di Lukaku che si sblocca dopo un periodo nero (11° gol stagionale per lui), qualificando gli uomini di Tuchel ai quarti sul risultato di 3-2.

Il tabellino

LUTON TOWN-CHELSEA 2-3

LUTON TOWN (5-3-2): Steer (14’ Isted); Potts, Lockyer, Burke, Kioso, Bell; Osho, Berry (63’ Campbell); Mendes (77’ Hylton); Cornick (63’ Jerome), Muskwe (77’ Snodgrass). All. Jones.

CHELSEA (4-3-3): Arrizabalaga; Kenedy (62’ Pulisic), Sarr, Rüdiger, Hudson-Odoi (62’ Vale); Loftus-Cheek, Jorginho (76’ James), Saúl; Werner, Lukaku, Mount. All. Tuchel.

Arbitro: Peter Bankes.

Gol: 3’ Burke (L), 28’ Saul (C), Cornick (L), Werner (C), Lukaku (C)

Assist: Berry (L), 2x Werner (C), Gomes (L), Loftus-Cheek (C)

Ammoniti: Muskwe (L)

Classifiche e risultati

General view inside the stadium during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Luton Town and Chelsea at Kenilworth Road on March 02, 2022 in Luton, England Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

3’ - GOL! LUTON TOWN IN VANTAGGIO DOPO 3 MINUTI, CON BURKE! Il difensore del Luton anticipa tutti su corner e insacca di testa su secondo palo.

27’ - CORNICK SALTA PIU' IN ALTO DI TUTTI! Sugli sviluppi di un'altra palla da fermo, Cornick sovrasta Sarr ma non riesce ad angolare il suo colpo di testa. Kepa blocca.

28’ - GOL! IL CHELSEA PAREGGIA CON SAUL! Mount ruba un pallone velenoso nella metà campo avversaria, Werner continua l'azione e scarica per Saul, che in area la piazza nell'angolino alla sinistra di Isted.

32’ - ISTED IN SPACCATA SU SAUL! Miracolo del subentrato Isted! Il solito Mount imbecca Saul, che è libero di correre in faccia al portiere. Isted non si fa intimorire a tu per tu, e devia il tiro di Saul col piede.

33’ - ISTED PRODIGIOSO SU KENEDY! Secondo miracolo in due minuti per il portiere del Luton. Kenedy lotta su un pallone a ridosso dell'area, per poi scaricare un sinistro atomico diretto sotto la traversa. Isted respinge coi pugni.

36’ - TERZO MIRACOLO DI ISTED! Mount si addentra in area di rigore e scarica per il piazzato di Lukaku. Isted indovina l'angolo e devia in corner.

40’ - GOL! CORNICK RIPORTA AVANTI IL LUTON, 2-1! Gli Hatters segnano nel migliore momento dei Blues! Una triangolazione fulminea a centrocampo lancia Cornick da solo davanti a Kepa. Il numero 7 del Luton trafigge il portiere del Chelsea.

69’ - GOL! WERNER INSACCA IL 2-2! Controllo elegante e stoccata a beffare Isted sul lancio chirurgico di Loftus-Cheek.

78’ - GOL! LUKAKU IN SCIVOLATA, 3-2 CHELSEA! Werner dipinge il secondo assist della sua partita, con un cross teso per Lukaku: il belga deve solo spingere in rete a pochi passi. Undicesimo gol in stagione.

Il momento social

Il migliore

Timo WERNER: ancora lontano dal fornire una prova continua, ma quest'oggi si porta a casa due assist e un gol. Determinante quando serve.

Il peggiore

Malang SARR: prestazione aberrante. Non fa un controllo giusto, soffre il pressing, si fa anticipare da Burke sull'1-0 e tiene in gioco Cornick sull'azione del 2-1. Confusione totale.

Allegri: "Con Lukaku o senza Lukaku è diverso, dovremo adattarci"

League Cup Kepa provoca, van Dijk è glaciale: ecco l'incredibile rigore 28/02/2022 A 20:58