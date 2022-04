Wembley si gioca Guardiola e Klopp si sfidano per avvicinarsi alla vittoria della Coppa Nazionale più antica del mondo, con i Reds che vanno avanti per 2-0 già dopo 17 minuti. Apre Konaté al 9', con l'ex Lipsia che conferma ancora una volta le sue doti aeree, ma dopo qualche minuto arriva anche il raddoppio di Mané con una papera colossale del secondo portiere Steffen. si gioca Manchester City-Liverpool . È la semifinale di FA Cup, ma per molti sarà anche la finale della prossima Champions League a Parigi . Intantosi sfidano per avvicinarsi alla vittoria della Coppa Nazionale più antica del mondo, con iche vanno avanti per 2-0 già dopo 17 minuti. Apreal 9', con l'ex Lipsia che conferma ancora una volta le sue doti aeree, ma dopo qualche minuto arriva anche il raddoppio dicon una papera colossale del secondo portiere

Ad

Il portiere statunitense, chiamato a far partire l'azione "dal basso”, si addormenta clamorosamente venendo così beffato da Mané che in tackle buca la porta. Un abbaglia totale più che papera, che rimette il punto di domanda sulle qualità del "gioco dal basso”. È una virtù in più per una squadra, ma solo se hai giocatori giusti per farlo...

Champions League Imperatore Guardiola: 9 semifinali, nessuno come lui 14/04/2022 A 10:11

Guardiola attacca il giornalista: "Non ho mai criticato Simeone"

The Emirates FA Cup “Chelsea? Successi alimentati da 19 anni di denaro corrotto” 15/03/2022 A 14:47