Manchester City-Liverpool, match valido per le semifinali di FA Cup, è terminato sul punteggio di 3-2 in favore degli uomini di Klopp. Il Liverpool vola così in finale (programmata per il 14 maggio) e attende al varco la vincente tra Chelsea e Crystal Palace. Blues e Eagles si scontreranno nella giornata di Pasqua. Il successo maturato nel pomeriggio inglese arriva solo 6 giorni dopo il pareggio pirotecnico all’Etihad in campionato, e potrebbe benissimo variare i sottilissimi rapporti di forza nel rush finale – entrambe le squadre sono ancora in corsa sia per la Premier che per la Champions League.