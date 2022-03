il Chelsea non può vendere i biglietti per le partite, nè in casa nè in trasferta. Ecco perchè ha chiesto alla società di Championship e agli stessi organizzatori del torneo di giocare a porte chiuse per "questioni di integrità sportiva". In un comunicato si legge come, "con estrema riluttanza", il club, pur riconoscendo che uno scenario simile danneggerebbe il Middlesbrough, i suoi tifosi ma anche quelli del Chelsea che hanno acquistato i tagliandi prima delle sanzioni, questo sia il "modo più equo per procedere nelle circostanze attuali". Immediata la risposta del club avversario: In Inghilterra esplode il caso Chelsea. Le sanzioni imposte dal governo di Boris Johnson al club di Roman Abramovich cominciano a creare i primi problemi concreti. L'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, ha ammesso che non potranno raggiungere Middlesbrough in aereo per la trasferta valida per i quarti di FA Cup, in programma sabato. Ma c'è di più:. Ecco perchè ha chiesto alla società di Championship e agli stessi organizzatori del torneoIn un comunicato si legge come, "con estrema riluttanza", il club, pur riconoscendo che uno scenario simile danneggerebbe il Middlesbrough, i suoi tifosi ma anche quelli del Chelsea che hanno acquistato i tagliandi prima delle sanzioni, questo sia il "modo più equo per procedere nelle circostanze attuali". Immediata la risposta del club avversario:

"Siamo a conoscenza della richiesta del Chelsea di far giocare a porte chiuse il sesto turno di FA Cup di sabato e troviamo il loro suggerimento bizzarro e senza alcuna sorta di pertinenza. Tutti gli interessati sono ben consapevoli dei motivi per cui il Chelsea è stato sanzionato e che questo non ha nulla a che fare con il Middlesbrough Football Club. Suggerire di conseguenza che il club e i nostri tifosi dovrebbero essere penalizzati non è solo gravemente ingiusto, ma privo di fondamento. Date le ragioni di queste sanzioni, per il Chelsea cercare di invocare "integrità" sportiva come motivo per cui la partita si dovrebbe giocare a porte chiuse è estremamente ironico. Al momento attendiamo la notifica formale da parte della FA dei prossimi passi, ma assicuriamo che l'MFC resisterà alle azioni del Chelsea nei termini più forti".

Pochi minuti dopo è arrivata anche la risposta del presidente e proprietario del Middlesbrough, Steve Gibson, riportata dal Times:

"Non posso crederci. L'integrità sportiva e il Chelsea non appartengono alla stessa frase. Per 19 anni il denaro corrotto ha alimentato il successo del Chelsea. E' patetico".

