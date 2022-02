Finisce ai sedicesimi di finale il cammino del Manchester United in FA Cup. I Red Devils si arrendono al Middlesbrough che trionfa ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1, frutto delle reti di Sancho (25') e Crooks (64'). Nella serie finale di tiri dal dischetto è decisivo l'errore di Elanga, l'unico a non andare a segno su un totale di 16 conclusioni.

Serata storta per Cristiano Ronaldo , che al 20' ha sbagliato un calcio di rigore calciando malamente a lato con il destro sul risultato di 0-0. Il portoghese ex Juventus ha poi fallito una grossa palla gol al minuto 55 quando, dopo avere superato il portiere avversario in uscita in dribbling, si è allungato troppo il pallone trascinandoselo sul fondo.