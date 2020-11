Calcio

"The End of the Storm" il nuovo docu-film sulla vittoria in Premier del Liverpool

'The End of the Storm', il film che racconta il trionfo in Premier League del Liverpool e il rapporto tra il club i suoi tifosi nel mondo, uscirà alla fine di questo mese. Interviste esculusive a Klopp, Henderson Van Dijk e ai tifosi in giro per il mondo che raccontano aneddoti della vittoria tanto attesa in Premier League. "The End of the Storm" uscirà in digitale, DVD e Blu Ray dal 30 novembre.

