Protagonista di una stagione da record con il Bayern Monaco, Thomas Muller ha vissuto un 2020 da sogno contribuendo alla vittoria di Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Contribuendo soprattutto a suon di assist: secondo i dati Opta, infatti, il 31enne attaccante dei bavaresi è il giocatore che ha confezionato il maggior numero di assist (17) nell'anno solare che sta per concludersi nei Top 5 campionati d'Europa. Il tedesco ha fatto meglio persino di Messi, che in questa speciale classifica si piazza al secondo posto a quota 16 (e con 5 partite in più rispetto a Muller). Il podio è completato dal belga De Bruyne che ha firmato 15 assist con la maglia del Manchester City.