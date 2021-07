Ancora uno deprecabile episodio di razzismo nel mondo dello sport e del calcio, in particolare. Nell'amichevole preolimpica tra Germania e Honduras, il difensore tedesco Jordan Torunarigha, di origini nigeriane, è stato bersagliato da insulti a stampo razziale. La selezione tedesca ha così deciso di reagire con fermezza, abbandonando il terreno di gioco circa all'85°, col punteggio in parità (1-1), e non volendo più rientrare, optando invece per il ritiro anzitempo.

A meno di 7 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, lo sport deve così fare nuovamente i conti con episodi tanto assurdi quanto da condannare con fermezza. Non è peraltro la prima volta che Torunarigha, difensore in forza all'Hertha Berlino, si trova a dover fare i conti con appellativi discriminatori. Durante una partita di Coppa di Germania, contro lo Schalke 04, Torunarigha era già stato bersagliato da cori razziali. Stavolta però tutta la Germania, unita e compatta, ha deciso di non lasciare impunita questa situazione, abbandonando sostanzialmente il match a circa 5' dalla fine (erano previsti tre tempi da 30 minuti l'uno). Emblematica la foto in cui la squadra abbandona il campo, con Torunarigha che ha il capo coperto da una pettorina. Stefan Kuntz, ct della selezione tedesca, è stato però inamovibile:

Se uno dei nostri giocatori viene insultato sotto l'aspetto razziale, per noi continuare a giocare non è più un'opzione.

