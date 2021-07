Calcio

Tokyo 2020, Calcio: Tracollo Francia! Il Messico si impone 4-1, Highlights

TOKYO 2020 - Il Messico sorprende la Francia olimpica con un severo 4-1. In gol Vega, Cordova, Antuna e Aguirre per i messicani, mentre ai francesi non basta un rigore realizzato da Gignac per rimettersi in carreggiata.

00:02:05, 13 minuti fa