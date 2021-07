Sono ore convulse e tese a Tokyo, sede di questa edizione delle Olimpiadi. Nella mattina italiana era stata diffusa la notizia di due atleti residenti e di uno non residente al villaggio olimpico positivi al Covid. A rendere noto il tutto era stato il Comitato organizzatore senza però rivelare l’identità e la nazionalità dei soggetti.

Era stato precisato che gli sportivi in questione facessero parte dello stesso team. Lo aveva spiegato in conferenza stampa Pierre Ducrey, direttore aggiunto dei Giochi, senza rivelare ulteriore dettagli.

E’ stata in un secondo momento la Federazione sudafricana a confermare la positività di tre calciatori. Si tratta di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi, mentre come detto il terzo atleta non si trova nella struttura situata nella baia di Tokyo che ospita circa 11mila sportivi. Leggendo le cronache, avrebbe contratto il famigerato virus anche l’opinionista della tv sudafricana Mario Masha.

Una situazione molto tesa, visto che purtroppo il numero di casi aumenta e le quarantene riguardano anche altre spedizioni come la squadra d’atletica dell’Australia e quella di rugby a 7 proprio del Sudafrica.

