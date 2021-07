Spagna. Uno dei suoi giocatori di più talento, Dani Ceballos, è costretto a dire addio alle Olimpiadi dopo solo due giornate della fase a gironi. Il trequartista di proprietà del Real Madrid si è era infortunato già nella prima gara la doccia fredda con la radiografica che ha rivelato che l'infortunio è più grave del previsto. Brutte notizie per la. Uno dei suoi giocatori di più talento,, è costretto a dire addio alle Olimpiadi dopo solo due giornate della fase a gironi. Il trequartista di proprietà delsi è era infortunato già nella prima gara contro l'Egitto , a causa di un violentissimo scontro con un avversario, riportando una distorsione alla caviglia. Ceballos sperava di rientrare per le fase finali dei Giochi , ma in giornata ha avutocon la radiografica che ha rivelato che l'infortunio è più grave del previsto.

Il classe '96 ha infatti riportato una distorsione di II grado alla caviglia sinistra, con tempi di recupero stimati in tre-quattro settimane. La finale è prevista per il 7 agosto e, quindi, Ceballos può pensare già alla prossima stagione e capire dove potrà andare a finire. Per Mingueza, invece, anche lui infortunatosi nel match contro l'Egitto alla prima giornata, nessuna lesione muscolare alla coscia. L'obiettivo è di rientrare già con l'Argentina nell'ultima partita del gruppo, o al massimo per i quarti di finale.

