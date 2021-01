La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo , un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo del torneo di calcio , con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Buona notizia per i '97: per Tokyo 2021, la FIFA ammetterà anche giocatori Under 24

I tornei di calcio si terranno dal 21 luglio al 7 agosto. Si giocherà in sette stadi di sei diverse città: Tokyo (Shinjuku, 60mila spettatori, e Chofu, 48mila spettatori), Sapporo (42mila spettatori), Saitama (62mila spettatori), Sendai (48mila spettatori), Kashima (42mila spettatori) e Yokohama (70mila spettatori, dove si giocherà la finale). Nel torneo maschile saranno presenti 16 squadre, divise in quattro gironi. Passano ai quarti le prime due di ogni gruppo, da lì eliminazione diretta fino alla finale. Nel torneo femminile le squadre sono dodici, divise in tre gironi da quattro. Passano ai quarti le prime due e le due migliori terze. Nei gironi iniziali può esserci una sola squadra per federazione. Il torneo maschile è riservato agli under 23 (nati dopo il 1° gennaio 1997), che possono essere integrati da un massimo di tre fuoriquota. Nel torneo femminile non ci sono restrizioni d'età.