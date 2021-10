"Volevo andare a Tokyo 2020, ma mi hanno tagliato l'erba sotto i piedi": c'è ancora tanta amarezza nelle parole di Kylian Mbappé, che avrebbe voluto partecipare alle Olimpiadi l'estate scorsa ma è stato bloccato dal Paris Saint-Germain.

In una lettera aperta a "L'Equipe", a 1.000 giorni dall'inizio dei Giochi di Parigi 2024, l'attaccante si augura di poterci essere:

"Già per i Giochi di Tokyo avevo voglia di partecipare, era un obiettivo, ma mi hanno subito tagliato l'erba sotto i piedi. Quando vediamo cosa sono riuscite a fare le rappresentative francesi...vinciamo nella pallavolo, nella pallamano, siamo in finale di basket contro gli Usa. Sono partiti per vincere l'oro e hanno onorato la Francia. Io spero di vivere tutto questo e fare la stessa cosa nel 2024, con una squadra che riunisca i migliori giocatori del momento".

