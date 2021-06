Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e calcio, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con le squadre partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei di calcio si terranno dal 21 luglio al 7 agosto 2021. Si giocherà in sette stadi di sei diverse città: Tokyo (Shinjuku, 60mila spettatori, e Chofu, 48mila spettatori), Sapporo (42mila spettatori), Saitama (62mila spettatori), Sendai (48mila spettatori), Kashima (42mila spettatori) e Yokohama (70mila spettatori, dove si giocherà la finale). Nel torneo maschile saranno presenti 16 squadre, divise in quattro gironi. Passano ai quarti le prime due di ogni gruppo, da lì eliminazione diretta fino alla finale. Nel torneo femminile le squadre sono dodici, divise in tre gironi da quattro. Passano ai quarti le prime due e le due migliori terze. Nei gironi iniziali può esserci una sola squadra per federazione. Il torneo maschile è riservato agli under 23 (ma con il rinvio di un anno si è tenuto come limite quello dei nati dopo il 1° gennaio 1997, quindi di fatto è un under 24), che possono essere integrati da un massimo di tre fuoriquota. Nel torneo femminile non ci sono restrizioni d'età. Per la prima volta verrà utilizzata la tecnologia VAR.

Partecipanti

Nel torneo maschile ci sono al momento quattordici qualificate: Giappone, Francia, Germania, Romania, Spagna, Nuova Zelanda, Egitto, Costa d'Avorio, Sudafrica, Australia, Arabia Saudita, Corea del Sud, Argentina e Brasile. Restano due spot, da assegnare alle vincenti del torneo preolimpico del CONCACAF (Nord e Centroamerica). Nel torneo femminile le partecipanti sicure sono Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Stati Uniti e Canada. Le ultime quattro usciranno dai playoff di CAF (Africa), AFC (Asia) e CONMEMBOL (Sudamerica).

Calendario

21 luglio - Fase a gironi donne

22 luglio - Fase a gironi uomini

24 luglio - Fase a gironi donne

25 luglio - Fase a gironi uomini

27 luglio - Fase a gironi donne

28 luglio - Fase a gironi uomini

30 luglio - quarti donne

31 luglio - quarti uomini

2 agosto - semifinali donne

3 agosto - semifinali uomini

5 agosto - finale bronzo donne

6 agosto - finale bronzo uomini e finale oro donne

7 agosto - finale oro uomini

L'Italia

Le squadre azzurra maschile ha fallito la qualificazione uscendo al girone agli ultimi Europei Under 21, mentre serviva la semifinale per andare a Tokyo. Il sogno delle donne è svanito ai quarti del Mondiale 2019, dove l'Olanda ha eliminato le azzurre e staccato il pass a cinque cerchi.

Squadre da seguire

Brasile (campione in carica), Francia e Spagna sono le squadre che possono dare più spettacolo nel torneo maschile. Il PSG ha messo il veto sulla partecipazione di Neymar e Mbappe, ma la qualità resta alta. Come nelle Furie Rosse campioni d'Europa Under 21.

Il Brasile festeggia l'oro olimpico a Rio 2016 Credit Foto Getty Images

Storia

Il calcio maschile è uno degli sport più presenti ai Giochi Olimpici moderni, avendo "mancato" solo le edizioni 1896 e 1932. Sono ben 19 le Nazioni in grado di vincere questo oro olimpico, ma nessuno ha fatto meglio di Ungheria e Gran Bretagna (3 successi). L'italia ha vinto l'edizione del 1936 e conquistato il bronzo nel 1928 e nel 2004. Le donne entrano nella rassegna ad Atlanta 1996. Gli Stati Uniti hanno vinto quattro delle sei edizioni disputate. La Germania è campione in carica ma non si è qualificata a Tokyo 2020.

