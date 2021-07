Calcio

OLIMPIADI, CALCIO: GERMANIA-COSTA D'AVORIO 1-1, GLI HIGHLIGHTS

OLIMPIADI - Notte fonda per la Germania del calcio: la Nazionale maschile non ce l'ha fatta ad andare oltre il pareggio contro la Costa d'Avorio. La gara termina 1-1 (67' autogol Henrichs, 73' Loewen), tedeschi eliminati come terza forza del girone D dietro a Brasile e Costa d'Avorio.

00:03:43, un' ora fa