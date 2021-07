La FIFA ha diramato la lista definitiva degli atleti convocati per il torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo: sono 16 le squadre che si daranno battaglia per il titolo. Al torneo olimpico avrebbero dovuto partecipare le Nazionali under 23, ma sono stati agevolati coloro che sarebbero stati eleggibili nel 2020 ma non nel 2021. In pratica è stata concessa la partecipazione dei calciatori classe 1997, rendendo, in buona sostanza, le selezioni delle under 24, inoltre si potevano convocare anche i tre fuoriquota, concessi già nelle scorse edizioni. Le Nazionali di calcio dunque potranno contare su 22 giocatori, anche se 18 potranno essere inseriti in distinta il giorno della gara.

Kessie convocato per Tokyo Credit Foto Getty Images

CONVOCATI CALCIO OLIMPIADI TOKYO

Tokyo 2020 SPORT EXPLAINER: Calcio IERI A 15:00

ARGENTINA

1 LEDESMA Jeremias FUORIQUOTA

2 PEREZ Nehuen

3 BRAVO Claudio

4 DE LA FUENTE Hernan

5 VERA Fausto

6 MOSEVICH Leonel

7 URZI Agustin

8 COLOMBATTO Santiago

9 GAICH Adolfo

10 MAC ALLISTER Alexis

11 BARCO Esequiel

12 MORALES Lautaro

13 HERRERA Marcelo

14 MEDINA Facundo

15 DE LA VEGA Pedro

16 PAYERO Martin

17 BELMONTE Tomas

18 PONCE Ezequiel

19 ORTEGA Francisco

20 ALMADA Thiago

21 VALENZUELA Carlos

22 BLAZQUEZ Joaquin

AUSTRALIA

1 GLOVER Thomas

2 ATKINSON Nathaniel

3 ROWLES Kye

4 RICH-BAGHUELOU Jay

5 SOUTTAR Harry

6 BACCUS Keanu

7 PISCOPO Reno

8 McGREE Riley

9 D’AGOSTINO Nicholas

10 GENREAU Denis

11 ARZANI Daniel

12 DUKE Mitch FUORIQUOTA

13 PIERIAS Dylan

14 DENG Thomas

15 WATTS Caleb

16 KING Joel

17 METCALFE Connor

18 MAYNARD-BREWER Ashley

19 TILIO Marco

20 WALES Lachlan

21 DEVLIN Cameron

22 HOLMES Jordan

BRASILE

1 SANTOS

2 GABRIEL MENINO

3 DIEGO CARLOS FUORIQUOTA

4 GABRIEL

5 DOUGLAS LUIZ

6 GUILHERME ARANA

7 PAULINHO

8 BRUNO GUIMARAES

9 MATHEUS CUNHA

10 RICHARLISON

11 ANTONY

12 BRENNO

13 DANI ALVES FUORIQUOTA

14 BRUNO FUCHS

15 NINO

16 ABNER

17 DOUGLAS AUGUSTO

18 MATHEUS HENRIQUE

19 REINIER

20 CLAUDINHO

21 GABRIEL MARTINELLI

22 LUCAO

COSTA D’AVORIO

1 NAGOLI Maxime

2 GNAKA Silas

3 BAILLY Eric FUORIQUOTA

4 DABILA Kouadio-Yves

5 DIALLO Ismael

6 SINGO Wilfried

7 DOUMBIA Idrissa

8 KESSIE Franck FUORIQUOTA

9 DAO Youssouf

10 DIALLO Amad

11 KOUAME Christian

12 KOUASSI Eboue

13 KEITA Kader

14 BAYO Vakoun-Issouf

15 GRADEL Max FUORIQUOTA

16 IRA Eliezer

17 OUATTARA Zie

18 TIMITE Cheick

19 KOUAO Koffi

20 DOUMBIA Aboubacar

22 TIE Nicolas

EGITTO

1 MOHAMED ELSHENAWY FUORIQUOTA

2 AMMAR HAMDY

3 KARIM FOUAD

4 OSAMA GALAL

5 MOHAMED ABDELSALAM

6 AHMED HEGAZY FUORIQUOTA

7 SALAH MOHSEN

8 NASSER MAHER

9 TAHER MOHAMED

10 RAMADAN SOBHI

11 IBRAHIM ADEL

12 AKRAM TAWFIK

13 KARIM ERAKY

14 AHMED RAYAN

15 EMAM ASHOUR

16 MAHMOUD GAD

17 AHMED RAMADAN

18 MAHMOUD EL WENCH

19 ABDEL RAHMAN FUORIQUOTA

20 AHMED FOTOUH

21 NASSER MANSY

22 MOHAMED SOBHY

FRANCIA

1 BERNARDONI Paul

2 KALULU Pierre

3 BARD Melvin

4 PEMBELE Timothee

5 GELIN Jeremy

6 TOUSART Lucas

7 NORDIN Arnaud

8 LE FEE Enzo

9 MBUKU Nathanael

10 GIGNAC Andre-Pierre FUORIQUOTA

11 SAVANIER Teji FUORIQUOTA

12 BEKA BEKA Alexis

13 MICHELIN Clement

14 THAUVIN Florian FUORIQUOTA

15 SAGNAN Modibo

16 BAJIC Stefan

17 CACI Anthony

18 KOLO MUANI Randal

19 DOUKOURE Ismael

20 LIHADJI Isaac

22 BERTAUD Dimitry

GERMANIA

1 MUELLER Florian

2 HENRICHS Benjamin

3 RAUM David

4 UDUOKHAI Felix

5 PIEPER Amos

6 DORSCH Niklas

7 RICHTER Marco

8 ARNOLD Maximilian FUORIQUOTA

9 TEUCHERT Cedric

10 KRUSE Max

11 AMIRI Nadiem FUORIQUOTA

12 BRODERSEN Svend

13 MAIER Arne

14 JAKOBS Ismail

15 TORUNARIGHA Jordan

16 VAGNOMAN Josha

17 STACH Anton

18 LOEWEN Eduard

22 PLOGMANN Luca

HONDURAS

1 GUITY Alex

2 MALDONADO Denil

3 DECAS Wesly

4 MELENDEZ Carlos

5 MELENDEZ Cristopher

6 NUNEZ Jonathan

7 REYES Jose

8 RODRIGUEZ Edwin

9 BENGUCHE Jorge

10 RIVAS Rigoberto

11 ELVIR Samuel

12 PERELLO Michael

13 MOYA Brayan FUORIQUOTA

14 PINTO Jose

15 PINEDA Carlos

16 GARCIA Jose

17 PALMA Luis

18 OBREGON Juan

19 MARTINEZ Douglas

20 ALVAREZ Jorge

21 OLIVA Elvin

22 RAMOS Bryan

GIAPPONE

1 OSAKO Keisuke

2 SAKAI Hiroki FUORIQUOTA

3 NAKAYAMA Yuta

4 ITAKURA Kou

5 YOSHIDA Maya

6 ENDO Wataru FUORIQUOTA

7 KUBO Takefusa

8 MIYOSHI Koji

9 MAEDA Daizen

10 DOAN Ritsu

11 MITOMA Kaoru

12 TANI Kosei

13 HATATE Reo

14 TOMIYASU Takehiro

15 HASHIOKA Daiki

16 SOMA Yuki

17 TANAKA Ao

18 UEDA Ayase

19 HAYASHI Daichi

20 MACHIDA Koki

21 SEKO Ayumu

22 SUZUKI Zion

COREA DEL SUD

1 SONG Bumkeun

2 LEE Youhyeon

3 KIM Jaewoo

4 KIM Minjae FUORIQUOTA

5 JEONG Taewook

6 JEONG Seungwon

7 KWON Changhoon FUORIQUOTA

8 LEE Kangin

9 SONG Minkyu

10 LEE Donggyeong

11 LEE Dongjun

12 SEOL Youngwoo

13 KIM Jinya

14 KIM Donghyun

15 WON Dujae

16 HWANG Uijo FUORIQUOTA

17 UM Wonsang

18 AHN Joonsoo

19 KANG Yoonseong

20 LEE Sangmin

21 KIM Jingyu

22AN Changi

MESSICO

1 MALAGON Luis

2 SANCHEZ Jorge

3 MONTES Cesar

4 ANGULO Jesus

5 VASQUEZ Johan

6 LORONA Vladimir

7 ROMO Luis FUORIQUOTA

8 RODRIGUEZ Carlos

9 MARTIN Henry FUORIQUOTA

10 LAINEZ Diego

11 VEGA Alexis

12 MORA Adrian

13 OCHOA Guillermo FUORIQUOTA

14 AGUIRRE Erick

15 ANTUNA Uriel

16 ESQUIVEL Joaquin

17 CORDOVA Sebastian

18 AGUIRRE Eduardo

19 ANGULO Ricardo

20 BELTRAN Fernando

21 ALVARADO Roberto

22 JURADO Sebastian

NUOVA ZELANDA

1 WOUD Michael

2 REID Winston

3 CACACE Liberato

4 PIJNAKER Nando

5 BOXALL Michael

6 LEWIS Clayton

7 JUST Elijah

8 BELL Joe

9 WOOD Chris FUORIQUOTA

10 STAMENIC Marko

11 CHAMPNESS Joe

12McCOWATT Callum

13 SEARLE Jamie

14 STANGER George

15 INGHAM Dane

16 STENSNESS Gianni

17 ELLIOT Callan

18 WAINE Ben

19 GARBETT Matthew

20 SUTTON Sam

21 OLD Ben

22 PAULSEN Alex

ROMANIA

1 POPA Mihai

2 BOBOC Radu

3 STEFAN Florin FUORIQUOTA

4 PASCANU Alexandru

5 BALUTA Tudor

6 GHITA Virgil

7 GHEORGHE Ion

8 MARIN Marius

9 GANEA George

10 CIOBANU Andrei

11 GHEORGHE Valentin

12 AIOANI Marian

13 FLORESCU Eduard

14 RATIU Andrei

15 CHINDRIS Andrei

16 NEDELCU Dragos

17 GRIGORE Ricardo

18 DULCA Marco

19 SINTEAN Andrei

20 DOBRE Alexandru

21 SEFER Antonio

22 TARNOVANU Stefan

ARABIA SAUDITA

1 MOHAMMED ALYAMI

2 ABDULBASIT HINDI

3 SAMI ALNAJI

4 ABDULRAHMAN ALYAMI

5 ALI ALHASSAN

6 NASSER ALOMRAN

7 HAMAD ALTUHAYFAN

8 KHALIFAH ALDAWSARI

9 AIMAN AHMED

10 ABDULLAH ALHAMDDAN

11 TURKI ALAMMAR

12 AYMAN ALKHULAIF

13 YASIR ALSHAHRANI FUORIQUOTA

14 SALEM ALDAWSARI FUORIQUOTA

15 SALMAN ALFARAJ FUORIQUOTA

16 AMIN ALBUKHARI

17 SAUD ABDULHAMID

18 ABDULRAHMAN GHAREEB

19 ABDULELAH ALAMRI

20 MUKHTAR SHAIKH

21 ABDULLAH TARMIN

22 ZAID ALBAWARDI

SUDAFRICA

1 WILLIAMS Ronwen FUORIQUOTA

2 MONYANE James

3 MOHAMME Katlego

4 MOKOENA Teboho

5 FLEURS Luke

6 MAHLATSI Kamohelo

7 NGCOBO Nkosingiphile

8 CELE Thabo

9 MAKGOPA Evidence

10 SINGH Luther

11 LAKAY Fagrie

12 MBULE Sipho

13 MUKUMELA Thendo

14 MABILISO Sibusiso

15 MALEPE Repo

16 MPOTO Mondli

17 FOSTER Lyle

18 MOSELE Goodman

19 KODISANG Kobamelo

22 MLUNGWANA Sifiso

SPAGNA

1 SIMON Unai

2 MINGUEZA Oscar

3 CUCURELLA Marc

4 TORRES Pau

5 VALLEJO Jesus

6 ZUBIMENDI Martin

7 ASENSIO Marco FUORIQUOTA

8 MERINO Mikel FUORIQUOTA

9 MIR Rafa

10 CEBALLOS Dani FUORIQUOTA

11 OYARZABAL Mikel

12 GARCIA Eric

13 FERNANDEZ Alvaro

14 SOLER Carlos

15 MONCAYOLA Jon

16 GONZALEZ Pedri

17 PUADO Javier

18 GIL Oscar

19 OLMO Dani

20 MIRANDA Juan

21 GIL Bryan

22 VILLAR Ivan

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Calcio

Tokyo 2020 -84 a Tokyo 2020: Ronaldo illumina il Centenario 30/04/2021 A 09:41