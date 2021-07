Calcio

Tokyo 2020, Calcio: Lainez dipinge per Vega, il Messico apre le danze contro la Francia

TOKYO 2020 - Il Messico ha segnato il primo gol del torneo olimpico di calcio maschile di Tokyo 2020 grazie a una brillante mossa di Diego Láinez per assistere Alexis Vega. Il giocatore del Betis ha dimostrato perché è in tutte le liste dei migliori giocatori dell'evento olimpico grazie a un assist sensazionale che Vega ha concretizzato per portare i suoi in vantaggio contro una Francia sorpresa.

