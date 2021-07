Tokyo 2020

La Germania rimane in corsa in queste Olimpiadi grazie al successo rocambolesco contro l'Arabia Saudita per 3-2. Ma è al termine della partita che si sono vissute le emozioni più grandi. Il capitano dei tedeschi Max Kruse si è reso protagonista di un gesto davvero toccante.

Durante la sua intervista post partita in diretta tv, l'attaccante dell'Union Berlino ha imbracciato il microfono e si è tolto la divisa da gioco. Sulla sottomaglia c'era un messagio scritto in curdo rivolto alla fidanzata di origini asiatiche: "Ti amo, vuoi sposarmi?".

La maglietta della proposta di matrimonio di Kruse Credit Foto Twitter

Chissà quale sarà stata la reazione della ragazza, che non si sarebbe sicuramente aspettata una proposta a 9000km di distanza. Lo stesso Kruse ha poi informato i giornalisti della risposta positiva della fidanzata arrivata ovviamente ancora in video.

