Roma-Torino, match che ha chiuso il programma della 12esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico, si è concluso col punteggio di 3-1 per i giallorossi. I gol della squadra di casa allenata da Paulo Fonseca sono stati messi a segno da Mkhitaryan, Veretout su rigore e Pellegrini. Al Torino di Marco Giampaolo, che è stato costretto a giocare quasi tutto il match in dieci uomini a causa dell'espulsione di Singo al 15', non è bastata la rete di Belotti al 73' che ha reso comunque meno pesante il passivo. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Classifiche e risultati

Serie A Le pagelle di Roma-Torino 3-1: Belotti a due facce 2 ORE FA

Vagnati (ds Torino): "Siamo senza parole..."

"È una roba che lascia veramente senza parole. Un'espulsione al 13', commentatela voi. È una cosa così chiara e oggettiva. Che spiegazioni dobbiamo avere? È un errore, mi dispiace". Così il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, commenta ai microfoni di Sky Sport l'episodio che ha portato all'espulsione di Singo decretata dall'arbitro Abisso per doppio giallo. "Andrebbe rivisto il regolamento - insiste Vagnati -. Il VAR interviene in caso di espulsione diretta e non per doppia ammonizione. Singo ha preso la palla. Portiamo la squadra in ritiro, facciamo investimenti, abbiamo una città importante dietro e questi errori condizionano le partite. Non è neanche una questione di minuto di gioco, ma è proprio il fallo che non c'è". Sul presunto fallo di Belotti nell'azione dell'1-0 Roma: "Belotti è il giocatore che subisce più falli in campionato. Detto questo mi sembra evidente che Mancini gli faccia un fallo da già ammonito. Dispiace. Non è per recriminare, ma perché questi sono errori netti. Noi così siamo inermi e non lo vogliamo essere, ma così diventa difficile poter giocare".

Fonseca: "Non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso"

"Sono soddisfatto del risultato, abbiamo meritato di vincere. Abbiamo gestito le situazioni come volevamo, tranne nel finale. Non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso, loro ci hanno pressato e siamo andati in difficoltà. Dovevamo far circolare meglio il pallone, loro erano anche in inferiorità. Non possiamo mai abbassare la guardia. Dopo il terzo gol l'abbiamo fatto, smettendo di giocare in modo aggressivo". [Paulo Fonseca @RomaTV].

Fonseca: "Non capisco perchè solo la Roma giochi giovedì"

Serie A La Roma aggancia la Juventus: 3-1 al Torino 3 ORE FA