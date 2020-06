Totò Schillaci torna 30 anni dopo "Notti magiche": debutto rap in un brano che ricorda Italia '90

Credit Foto From Official Website

L'ex-attaccante della nazionale azzurra, capocannoniere dei Mondiali di Italia '90, ha debuttato come cantante nel brano "Gli anni negli anni", prodotto in collaborazione con Mario Fucili (78Bit), che ricorda proprio quella magica estate.

Trent'anni fa, erano i suoi gol a farci emozionare durante le partite dei Mondiali di Italia '90, accompagnati dalle note dell'indimenticabile "Notti magiche" di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Ora, le note ha deciso di metterle lui.

Totò Schillaci torna in versione cantante con il brano "Gli anni negli anni", realizzato in collaborazione con Mario Fucili, conosciuto in arte con il nickname 78Bit. La canzone, uscita nel 2019, è stata presentata oggi, sabato 27 giugno, nella cornice del Castello normanno del comune siciliano di Aci Castello, per ricordare e festeggiare il trentennale di Italia '90.

"È una nuova avventura, inedita - ha dichiarato l'ex-attaccante della nazionale azzurra -. È stata un'esperienza davvero molto divertente che ho condiviso con un professionista per raccontare le emozioni di quegli anni, il Mondiale e le sensazioni di quell'estate".

