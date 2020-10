Calcio

Tottenham, Mourinho furioso: "Li abbiamo lasciati vincere"

"Li abbiamo lasciati vincere" - è stato il verdetto dell'allenatore del Tottenham José Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 in Europa League ad Anversa. Un solo gol di Lior Refaelov è bastato alla capolista belga per affondare la squadra inglese. A Mourinho non sono bastate le quattro sostituzioni a fine primo tempo.

