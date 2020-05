Totti e la rivelazione a Vieri: “Tonali è il più forte nel suo ruolo, farò di tutto per prenderlo”

L’ex capitano della Roma si lascia andare nell’Instagram Live con Bobo Vieri: nella sua nuova avventura come talent scout e procuratore vorrebbe rappresentare il talento del Brescia, già nel mirino di tantissimi club europei.

Non si ride soltanto nelle dirette Instagram, ormai celebri sul profilo di Christian Vieri. Nella serata di sabato, mentre più di 70mila (settanta!) utenti erano incollati allo smartphone, l’ex attaccante dell’Inter chiacchierava di lavoro con Francesco Totti, anche lui vera star nel campo dei live social in questo periodo di quarantena forzata. Tra una battuta e l’altra, la bandiera giallorossa ha anche parlato di lavoro e progetti futuri. Totti da pochi mesi ha avviato una nuova agenzia di scouting e sembra davvero lanciato in questa nuova avventura nel mondo del calcio: “Adesso sto cercando di prendere un giocatore argentino – ha rivelato all’amico Vieri – è una mezzapunta, fortissimo ma non dico il nome altrimenti partono tutti, anche con il coronavirus”.

Poi arriva il momento delle valutazioni dei talenti italiani in circolazione e l’ex capitano della Roma, nella sua irrinunciabile spontaneità, imbeccato da Bobo, ha parlato di Sandro Tonali che vorrebbe portare sotto la sua ala, come primo gioiello della nuova agenzia:

Tonali è il più forte di tutti, infatti cercherò in tutti i modi di prenderlo. Se è sveglio viene, sennò dorme in piedi. Poi dipende dal mercato e quando riprenderà il campionato.

