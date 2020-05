Tragedia nel calcio inglese: morto a soli 23 anni il difensore Christian Mbulu

Christian Mbulu of Crewe Alexandra in action during the Sky Bet League Two match between Northampton Town and Crewe Alexandra at PTS Academy Stadium on November 16, 2019 in Northampton, England.

Il difensore classe 1996 è scomparso per motivi ancora ignoti. Nelle ultime stagioni si era diviso tra Championship, League Two e massimo campionato scozzese con la squadra del Motherwell.

Una delle notizie che non vorremmo mai dare. Christian Mbulu, nato il 6 agosto 1996, si è spento a soli 23 anni per cause ancora ignote. Il ragazzo, nato a Newham, nell'area metropolitana di Londra, era in forza al Morecambe, squadra della League Two inglese, prima della sospensione dei campionati per la pandemia di coronavirus.

Dopo un inizio di carriera promettente nel Brentwood Town, Mbulu era salito di livello: acquistato dal Milwall, squadra di Championship, aveva poi proseguito in forza al Motherwell, nella Scottish Premier League, prima di rientrare nelle leghe minori inglesi.

"Siamo profondamente addolorati dalla scomparsa di Christian Mbulu, ex-giocatore della nostra squadra - si legge in una nota pubblicata dalla formazione scozzese del Motherwell -. Christian ha giocato con noi la stagione 2018/19, disputando 6 gare in prima squadra e altre tre nell'Under20 nella Challenge Cup. A 23 anni, aveva lasciato Fir Park nel maggio 2019 per andare a giocare in Inghilterra con il Crewe Alexandra e il Morecambe".

"Siamo colpiti dalla notizia della morte di Christian - ha aggiunto il presidente del Motherwell, Jim McMahon -. Era un ragazzo gentile e piacevole. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in un momento così complicato. Spero che la privacy venga rispettata".

