È già tempo di partite ufficiali per il calcio francese e questa sera è stato messo in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa. La vincitrice del campionato, il Lille, affronta la vincitrice della coppa nazionale, il Psg. A Tel Aviv a sorpresa si impone proprio il Lille che va in vantaggio in chiusura di primo tempo con una bella conclusione da fuori di Xeka. Il Psg deve fare a meno dei nazionali Donnarumma, Mbappè, Di Maria, Marquinhos, Verratti e Neymar. C'è Hakimi sulla destra, davanti Icardi guida il tridente formato con Draxler e Kalimuendo.

Gol Lille-Psg, Xeka Credit Foto Getty Images

La Cronaca

Calciomercato 2020-2021 Niente Portogallo per Florenzi: la Roma attende offerte 30/07/2021 A 20:09

Primo tempo che inizia su buoni ritmi, ma con poche occasioni importanti da gol. Il match si sblocca a un minuto dall'intervallo con una bordata di Xeka che batte l'incolpevole Navas. Nella ripresa il Psg staziona nella metà campo avversaria, ma senza riuscire a rendersi troppo pericoloso. L'opportunità migliore capita a Diallo che su sponda di Icardi mette fuori da due passi di testa. Ad un quarto d'ora dal novantesimo Mauro Icardi trova il gol del pareggio superando Jardim in uscita. Peccato che sia tutto fermo per fuorigioco. L'assalto finale del Paris porta all'occasione di Wijnaldum (all'esordio) che cerca di risolvere un'azione di mischia con una girata da poca distanza che trova reattivo il portiere del Lille. Psg quindi ancora battuto dalla squadra del Nord che aveva primeggiato nella volata scudetto della stagione scorsa. Pochettino attende ora il rientro dei suoi big, mentre bisognerà definire la questione mercato di Icardi, che al momento rimane in uscita.

Lille-Psg Credit Foto Getty Images

Hakimi fischiato dal pubblico di Israele

Discreto esordio ufficiale per l'ex Inter Hakimi, nonostante l'accoglienza non favorevole del pubblico di Tel Aviv. Il marocchino è stato fischiato per l'intera partita, essendo un fermo sostenitore della causa palestinese.

Il Tabellino

Lille-Psg 1-0

LILLE (4-4-2): Jardim; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo (85' Ikoné), André, Xeka (79' Yazici), Bamba (85' Bamba); Yilmaz, David (76' Weah). All. Gourvennec.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe (81' Kurzawa), Diallo; Herrera, Danilo, Dina-Ebimbe (71' Wijnaldum); Draxler, Icardi, Kalimuendo (81' Gharbi). All. Pochettino.

GOL: 44' Xeka

Hakimi-PSG: ora è ufficiale! Venezia, pazza idea Giovinco

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/07) 29/07/2021 A 20:05