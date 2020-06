Trump contro le nazionali USA: "Si inginocchiano all'inno, non guarderò più il calcio"

Il presidente degli Stati Uniti prende una forte posizione contro le squadre americane dopo la decisione della Federazione di non punire i giocatori che non staranno in piedi durante l'inno nazionale. "Non lo guarderò più!", il suo tweet polemico.

Lo sport americano è sempre più unito nella lotta al razzismo e alle disuguaglianze sociali e nel mirino c'è sempre Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti pare sia furente con la US Soccer, la federazione calcistica, che ha deciso di modificare la politica sull'inno nazionale e che non obbligherà più i giocatori a restare in piedi durante "The Star-Spangled Banner": in sostanza, non verranno puniti quei giocatori che si inginocchieranno seguendo l'esempio di Colin Kaepernick, l'ex stella del football NFL che aveva portato i riflettori sul movimento "Black Lives Matter" e di Megan Rapinoe, stella della nazionale femminile di calcio e paladina dei diritti civili.

"Non lo guarderò più!", il tweet di Trump citando proprio la comunicazione della US Soccer. Su questa linea anche Matt Gaetz, deputato repubblicano della Florida: "Preferirei che gli Stati Uniti non avessero una squadra di calcio piuttosto che una squadra di calcio che non rappresenterà l'inno nazionale. Non dovresti giocare sotto la nostra bandiera se non sopporti quando viene sollevata".

Play Icon WATCH Megan Rapinoe, la stella degli Stati Uniti che contesta Donald Trump 00:01:16

