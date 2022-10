Ad

L'offerta di Eurosport su Twitch in materia di calcio vuole essere un po' diversa, dal respiro internazionale e basata sui dati. Per questo oltre al nostro host ormai consolidato, Pietro Pisaneschi, ci saranno anche due ospiti di eccezione: si tratta di Iacopo Erba, esperto di calciomercato di Eurosport, ed Enrico Turcato, responsabile Opta Italia. Si parla di calcio e si discute, certamente, ma con una solida base di numeri e grafici che andranno ad analizzare le caratteristiche del giocatore citato, con un focus sulle sue prestazioni in campo fino a questo momento.

Respiro internazionale e numeri, dicevamo, ma certamente uno spazio preponderante lo avrà anche la chat di Twitch: come avrete già capito durante il Giro d'Italia il nostro canale è assolutamente aperto al dibattito, sia tra host e ospiti, ma soprattutto con gli utenti, che anche questa volta avranno una parte preponderante del nostro show. Oltre a intervenire e dire la vostra, avrete anche la possibilità di proporre argomenti di conversazione e, perché no, dare anche molti spunti per le puntate successive.

E allora cosa aspettate? Se non lo avete ancora fatto, seguiteci su Twitch e collegatevi con il nostro nuovo programma - "Calcio 360", ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17. Non ve ne pentirete!

