L’Italia Under 21 ha sconfitto i pari età della Slovenia per 2-1 nell’amichevole andata in scena a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine). Gli azzurrini, tornati a giocare dopo quasi dieci mesi di digiuno (ultima partita disputata il 18 novembre 2019, un rotondo 6-0 nelle qualificazioni agli Europei di categoria), hanno espresso un buon gioco e hanno dato ottimi segnali in vista del primo incontro ufficiale di questa tormentata annata agonistica, in programma contro la Svezia il prossimo 8 settembre a Kalmar nell’ambito del torneo di qualificazione alla prossima rassegna continentale.