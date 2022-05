Un compleanno dal doppio significato. All'inizio di maggio, Marko Podoliak ha compiuto 18 anni. E dunque non sarebbe stato più possibile lasciare l'Ucraina una volta raggiunta la maggiore età, e e questo giovanissimo talento calcistico si sarebbe dovuto arruolare nell'esercito ucraino per combattere le truppe russe nella guerra che da mesi sta sconvolgendo l'Europa e il mondo.

Così Podoliak e il club inglese del Bracknell Town Football Club hanno accelerato la trattativa con un contratto biennale, anche se l'accordo iniziale prevedeva l'approdo nel club britannico solamente a settembre 2022. Il giovane ucraino si trova però già nel sud dell'Inghilterra. Una situazione difficile, drammatica.

Podoliak ha dovuto lasciare la sua famiglia in Ucraina. "Certo che sono preoccupato per i miei genitori e la mia famiglia perché i razzi possono cadere in qualsiasi parte del nostro Paese. È molto pericoloso. Ci chiamiamo ogni giorno. Siamo sempre in contatto tra di noi", dice il giovane atleta in TV -Programma "The Power of Sport" che andrà in onda l'11 maggio alle 19:00 su Eurosport 1.

"Ho 3 figli. Il più giovane ha appena compiuto 18 anni. Ai miei occhi è ancora un bambino, sta ancora studiando. Non c'è una vera età per andare in guerra, ma un bambino che va in guerra... qualcosa di assurdo", spiega ai nostri microfoni Kayne Steinborn-Busse, presidente e CEO del club, che attualmente gioca nella Isthmian League, settima categoria inglese.

Podoliak si sta attualmente adattando all'Inghilterra e sta facendo progressi. "All'inizio avevo problemi a comunicare. Ora sto imparando la lingua ed è molto più facile. Posso scherzare con i miei compagni di squadra, posso parlare di più con loro, è un processo che non è ancora finito".

"Ho mosso cielo e terra per portare Marko nel paese, perché il padre di Marko e suo fratello maggiore hanno dovuto arruolarsi per la difesa nazionale, ma non sono combattenti. Non hanno unbackground militare", aggiunge Steinborn-Busse. "Quando vedi Marko giocare a calcio puoi vedere che ha un modo per rilassarsi. Non riesco a immaginare cosa gli passi per la testa ogni minuto della giornata".

